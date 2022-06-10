Ермак: санкционный план группы Макфола-Ермака выполнен на 45%
Санкционный план действий экспертной группы Макфола-Ермака уже выполнен на 45%. Об этом на своем официальном Телеграм-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Он напомнил, что ЕС недавно одобрил шестой пакет санкций.
"Запрещен импорт оффшорной нефти из России. К концу года потребление энергоресурса агрессора должно сократиться на 90%. "Сбербанк", еще два российских и белорусский банк были отключены от SWIFT. ЕС и Великобритания запретили страхование судов, перевозящих нефть. Введены индивидуальные санкции, которые коснулись окружения Путина, включая Алину Кабаеву. Также союзниками были введены ограничения в отношении яхт и самолетов Путина, запрещающих многие высокотехнологичные товары и оборудование для производства", – написал Ермак.
По его словам, все эти шаги предлагались Планом группы Макфола-Ермака и имеют статус выполненных, что доказывает прогресс до 45%.
"Не останавливаемся на достигнутом – впереди много работы", – добавил он.