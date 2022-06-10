Ермак: санкционный план группы Макфола-Ермака выполнен на 45%

Санкционный план действий экспертной группы Макфола-Ермака уже выполнен на 45%.﻿ Об этом на своем официальном Телеграм-канале﻿ сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он напомнил, что ЕС недавно одобрил шестой пакет санкций.

"Запрещен импорт оффшорной нефти из России. К концу года потребление энергоресурса агрессора должно сократиться на 90%. "Сбербанк", еще два российских и белорусский банк были отключены от SWIFT. ЕС и Великобритания запретили страхование судов, перевозящих нефть. Введены индивидуальные санкции, которые коснулись окружения Путина, включая Алину Кабаеву. Также союзниками были введены ограничения в отношении яхт и самолетов Путина, запрещающих многие высокотехнологичные товары и оборудование для производства" , – написал Ермак.

По его словам, все эти шаги предлагались Планом группы Макфола-Ермака и имеют статус выполненных, что доказывает прогресс до 45%.