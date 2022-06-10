Миллиарды евро российских банков "зависли" из-за санкций ЕС

Издание Frank Media со ссылкой на источники сообщает, что около 4,5−7 млрд евро российских банков, компаний и инвесторов зависли на счетах Национального расчетного депозитария по данным на 3 июня, когда ЕС ввел против него блокирующие санкции, сообщает Новое время.

Отмечается, что для крупных банков заморозка счетов болезненна, но не критична. В то же время для более мелких банков эта проблема может стать волне серьезной.

По словам одного из источников издания, близкого к крупному российскому банку, проблемы с валютными расчетами через НРД появились после того, как США, ЕС и Британия начали вводить санкции против российских компаний и банков из-за начала войны в Украине.

Ранее это касалось только корреспондентских счетов российского депозитария в Euroclear и Clearstream.