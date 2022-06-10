ОВА: на Харьковщине за сутки от вражеских обстрелов погибли два человека

За прошедшие сутки враг снова терроризировал население Харькова и области обстрелами из артиллерии и РСЗО, погибли двое. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Под удар попал Шевченковский район и Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Богодуховский районы области. Повреждены дома, склады, объекты инфраструктуры. Горели хвойные леса и лесополосы.

В течение суток 2 гражданских погибли, 15 ранены, в том числе госпитализирован 12-летний мальчик.

На линии столкновения продвижения войск РФ не было. На Харьковском направлении враг сосредоточен на обороне. На Изюмщине враг пополняет запасы и перегруппировывает силы, добавил Синегубов.