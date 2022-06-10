В Минобороны оценили вероятность повторного наступления РФ на Киев

В Министерстве обороны Украины рассказали, возможно ли повторное наступление российских оккупационных войск на Киев.﻿ Об этом, ссылаясь на пресс-секретаря Минобороны Александра Мотузяника в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

Мотузяник сказал, что в ближайшей перспективе не видит возможности наступления РФ на Киев, однако нельзя исключать такую возможность.

"Мы выиграли битву за Киев, это что-то значит. По состоянию на сегодняшний день уровень защиты столицы не снижен. Столица и подступы к столице хорошо укрепляются. У нас есть несколько линий обороны. Никто руки не опустил, и оборона усиливается" , — заявил он.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Киев остается главной целью российских оккупантов, поэтому постоянно находится под угрозой.