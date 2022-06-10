Жителей Донбасса просят эвакуироваться заранее

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко просит﻿ жителей Славянска и Бахмута эвакуироваться и не ждать, пока боевые действия не дойдут до домов.

"В соцсетях распространяют информацию, что при обострении боевых действий будет запрещена эвакуация из Славянска и Бахмута. Это откровенная ложь.

Мы эвакуируем всех желающих, даже под вражескими обстрелами.

При этом важно, чтобы эвакуация была своевременной. Каждый выезд под обстрелами — это угроза не только выезжающим, но и вывозящим.

Поэтому я еще раз призываю: эвакуируйтесь! Эвакуируйтесь вовремя! Не ждите, пока активные боевые действия дойдут до вашего дома!".

Также Кириленко призвал местных жителей доверять только официальным источникам информации, так как "война идет не только на поле боя, но и в информационном пространстве".