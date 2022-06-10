Между Прагой, Львовом и Киевом запускают поезд

Перевозчик RegioJet запускает в субботу, 11 июня, регулярное железнодорожное сообщение между Прагой, Львовом и Киевом. Об этом, со ссылкой на Radio Prague International, сообщает Корреспондент.

Маршрут повторяет следования гуманитарных поездов, отбывающих из Праги в Пшемысль, что на юго-востоке Польши. В город, который находится на границе с Украиной, и принимал беженцев и гуманитарную помощь с начала агрессии России против Украины.

Пассажиры смогут пользоваться данной возможностью без ограничений. Для владельцев украинских паспортов билет из Праги во Львов обойдется в 229 крон (9 евро), a в Киев - в 639 крон (около 25 евро).