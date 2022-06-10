Кулеба – главе МИД Дании: Украина заслуживает статуса кандидата в ЕС
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД Дании Еппе Кофодом заявил, что Украина рассчитывает получить заслуженный статус кандидата в члены ЕС.
О разговоре министр написал у себя в Twitter.
"Мы обсудили предстоящий саммит Европейского совета, на котором Украина рассчитывает обрести заслуженный статус кандидата в члены ЕС", – отметил Кулеба.
Он также поблагодарил Данию за поддержку Украины, в частности – за ракеты Harpoon.