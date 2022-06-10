Минздрав не считает коллаборантами медиков, работающих под оккупацией

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил. что врачей, работающих на временно оккупированных территориях и обеспечивающих работу больниц, не сочтут коллаборантами﻿, сообщает Деловая столица.

"Если оккупанты говорят: "Мы вам платим зарплату, а вы находитесь на территории заведения", я, как министр здравоохранения, буду отстаивать, что это не сотрудничество с оккупантами. Потому что у медиков нет другого выхода" , – сказал Ляшко.

Он также сообщил, что Украина продолжает выплачивать заработную плату медицинским работникам, находящимся в оккупации.