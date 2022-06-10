Минздрав не считает коллаборантами медиков, работающих под оккупацией
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил. что врачей, работающих на временно оккупированных территориях и обеспечивающих работу больниц, не сочтут коллаборантами, сообщает Деловая столица.
"Если оккупанты говорят: "Мы вам платим зарплату, а вы находитесь на территории заведения", я, как министр здравоохранения, буду отстаивать, что это не сотрудничество с оккупантами. Потому что у медиков нет другого выхода", – сказал Ляшко.
Он также сообщил, что Украина продолжает выплачивать заработную плату медицинским работникам, находящимся в оккупации.
"Мы все равно будем платить им заработную плату на карту. Но может прийти момент, когда не будет доступа к банкомату, будет остановлено обращение украинских карт. К этому нужно быть готовым. Поэтому зарплата от российских оккупантов не является сотрудничеством. Это просто выживание до тех пор, пока наши Вооруженные силы Украины не придут и не освободят территорию. Главное не признавать оккупанта хозяином", — добавил Ляшко.