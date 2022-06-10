До 5025 гривен. Кому повысили минимальную пенсию по новому закону
Согласно внесенным в пенсионное законодательство изменениям некоторой категории установили фиксированное повышение минимальной пенсии., сообщает Новое время.
В частности, согласно Закону Украины от 15 февраля 2022 года № 2040-ІХ О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства, вступившего в силу в конце апреля, увеличился минимальный размер военной пенсии, если военнослужащие получили инвалидность в результате войны.
Как было
Ранее минимальный размер такой пенсии регламентировался прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, в процентном выражении, а именно:
- для I группы — 120%;
- для II группы — 110%;
- для III группы — 105% прожиточного минимума.
Как стало
Теперь законодатель определил размер в фиксированном числовом выражении:
- для I группы — 5025 гривен;
- для II группы — 4610 гривен;
- для III группы — 4396 гривен.
При этом по-прежнему предусмотрен механизм их индексации.