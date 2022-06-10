Финляндия увеличит военную помощь Украине

Финляндия предоставит новый пакет военный помощи Украине. Сегодня соответствующее решение одобрил президент страны Саули Ниинисте по предложению правительства, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

В министерстве обороны Финляндии подчеркнули, что не будут раскрывать информацию о содержании, способе доставки и графике оказания помощи. Эти меры будут соблюдены, чтобы гарантировать доставку военной помощи Украине.