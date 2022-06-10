Лавров: ответа РФ на санкции Украины против Путина не будет

Россия не будет реагировать на санкции Украины против главы Кремля Владимира Путина и других чиновников.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, со ссылкой на "РИА Новости", пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Глава МИД России считает, что указ президента Владимира Зеленского о санкциях не нуждается в ответе со стороны России.

"Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны – чем бы дитя ни тешилось" , – заявил он.

Напомним, 9 июня Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Владимира Путина.