"Приват24" временно остановит работу: когда и в чем причина

Сервисы ПриватБанка не будут работать ориентировочно пять часов. ﻿Об этом, ссылаясь на пресс-службу банка, сообщает Сегодня.

Мобильное банковское приложение "Приват24" не будет работать ночью 12 июня с 00:00 до 05:00. Это связано с регламентными работами.

"12 июня ночью ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в Приват24, услуги будут на паузе до 5 утра", — сказано в сообщении.

Клиентов предупреждают, что во время регламентных работ приложение и Web-версия Приват24 будут недоступны.