В Польше подтвердили первый случай обезьяньей оспы

В Польше зафиксирован первый подтвержденный случай обезьяньей оспы. В стране еще несколько пациентов с подозрением на это заболевание, сообщает 24 Канал.

Об этом сообщил польский министр здравоохранения Адам Недзельский. По его словам, в стране есть около 10 подозрений на обезьянью оспу, образцы еще проверяют.

"У нас было около 10 подозрений на обезьянью оспу, образцы исследуются. 10 июня – это первый день, когда есть подтвержденный случай" , – заявил Недзельский.

Представитель Минздрава Войцех Андрусевич сообщил, что пациент находится на изоляции в больнице, с ним провели эпидемиологическую беседу. В министерстве не разглашают детали пациента и место его госпитализации.

Симптомы. Сначала возникает лихорадка, сильная головная боль, увеличение лимфатических узлов, боль в спине, в мышцах и сильная слабость. Через 1-3 дня после возникновения лихорадки появляется сыпь. Сначала на лице (в 95% случаев) и затем распространяется на другие части тела.