ОВА: войска РФ обстреляли Черниговскую область

Сегодня, 10 июня, около 9:00 российские войска дважды обстреляли из минометов село Гремяч в Черниговской области, повредив нежилое здание.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

"Враг обстрелял деревню Гремяч. Около 9 утра зафиксировано 2 взрыва, вероятно из миномета 120 мм, со стороны Случевска (РФ)" , - говорится в сообщении.

Потерь среди местного населения нет, повреждено нежилое здание, добавил он.

Кроме того, около 11.00 с территории РФ российские войска обстреляли Шосткинский район в Сумской области. Сумщину обстреливали и ночью, сообщает МВД.