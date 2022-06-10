Министр обороны Великобритании прибыл в Украину
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сегодня прибыл с визитом в Украину. Он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил сам глава государства на своем официальном Телеграм-канале.
"Оружие, финансы, санкции - три вещи, в которых Великобритания последовательно показывает свое лидерство в поддержке Украины. Ценим такую действительно настоящую, объединенную работу, когда слова, общение постоянно переходят в действия", – написал Зеленский.
Также президент поблагодарил Воллеса и всю Британию в целом за помощь Украине.
"Благодарен министру обороны Бену Уоллесу и его команде за этот визит, а также в целом Великобритании, правительству, Премьер-министру за помощь", – добавил он.