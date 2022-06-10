Министр обороны Великобритании прибыл в Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сегодня прибыл с визитом в Украину. Он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил сам глава государства на своем официальном Телеграм-канале﻿.

"Оружие, финансы, санкции - три вещи, в которых Великобритания последовательно показывает свое лидерство в поддержке Украины. Ценим такую действительно настоящую, объединенную работу, когда слова, общение постоянно переходят в действия" , – написал Зеленский.

Также президент поблагодарил Воллеса и всю Британию в целом за помощь Украине.