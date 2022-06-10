Лукашенко призвал чиновников не допустить повторения "украинского сценария"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил чиновникам, что если в Беларуси повторится «украинский сценарий», то «не факт», что он будет «бегать с автоматом», сообщает Новое время.

Видео с выступлением диктатора опубликовал в Telegram близкий к Лукашенко канал Пул Первого.

"Если мы не сделаем вывод из того, что произошло в 2020 и после, мы сделаем большой шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем Украине. Я вас не пугаю — вы же знаете, что я просто так не говорю. Боюсь, чтоб это с нами не произошло" , — сказал он.

Диктатор заявил, что не факт, что он с автоматом будет бегать.