Лукашенко призвал чиновников не допустить повторения "украинского сценария"
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил чиновникам, что если в Беларуси повторится «украинский сценарий», то «не факт», что он будет «бегать с автоматом», сообщает Новое время.
Видео с выступлением диктатора опубликовал в Telegram близкий к Лукашенко канал Пул Первого.
"Если мы не сделаем вывод из того, что произошло в 2020 и после, мы сделаем большой шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем Украине. Я вас не пугаю — вы же знаете, что я просто так не говорю. Боюсь, чтоб это с нами не произошло", — сказал он.
Диктатор заявил, что не факт, что он с автоматом будет бегать.
"Дорогие мои, не дай Бог начнется какая-то заварушка, вы же понимаете, что мы (власть. — ред.) пойдем впереди. И не факт, что я с автоматом вот тут буду бегать — вы побежите впереди. Вы этого хотите? Я нет", — сказал он.