Зеленский: РФ нарушила 400 международных договоров с начала войны

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушила около 400 международных договоров с 2014 года после начала войны против Украины, сообщает Новое время.

"Только за время войны России против Украины, а она продолжается, я напомню вам, не с 24 февраля этого года, а с 2014 года, Россия нарушила около четырехсот разных международных договоров, сторонами которых являются наши государства" , — сказал он во время Копенгагенского демократического саммита.

Зеленский привел примеры отдельных договоров, которые нарушила Россия. Среди них:

Устав ООН;

Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма;

Конвенция ООН по предотвращению преступления геноцида и наказание за него;

корпус конвенций, регулирующих законы и обычаи войны;

Международная конвенция по защите всех лиц от насильственного исчезновения;

Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта;

Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

Конвенция ООН по морскому праву.

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года (Хельсинские соглашения или Хельсинкская декларация, — ред.);

Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод;

Устав Совета Европы.

"И стоит отдельно упомянуть Будапештский меморандум, нарушение которого Россией прибавляет этой картине максимального цинизма. Этим нарушением Россия нивелировала всю борьбу за ядерное разоружение в мире. Чего стоят слова о ядерном разоружении, если на Украину, у которой забрали третий по мощности ядерный арсенал, совершило нападение государство, находившееся среди подписавшихся под обязательством воздержаться от агрессии и какое до сих пор остается ядерным государством?" — подчеркнул президент.

Будапештский меморандум (Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия) — международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией. Документ, подписанный после добровольного отказа Украины от ядерного оружия в начале 90-х, вступил в силу после подписания. В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила его как официальный документ, обязательный для выполнения всеми участниками.