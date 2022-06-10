Мэр Мариуполя призвал срочно эвакуировать оставшихся в городе местных жителей

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что во временно оккупированном городе могут погибнуть 10 тысяч человек до конца года из-за инфекционных болезней, если не провести массовую эвакуацию, сообщает Новое время.

"Дизентерия, холера и другие опасные инфекционные заболевания могут стать причиной гибели примерно 10 тысяч мариупольцев до конца года. Об этом говорят наши врачи и это подтверждает Британская разведка" , — цитирует Бойченко городской совет Мариуполя в Telegram.

По его данным, эпидемическая ситуация с каждым днем ​​ухудшается. Массовые захоронения на всей территории города плюс дожди и повышение температуры воздуха стали причиной роста инфекционных заболеваний, сообщил Бойченко.

"Поэтому нужно объединиться международным миссиям Красного Креста и ООН для создания устойчивых зеленых коридоров для начала массовой эвакуации людей из города, пока еще не поздно" , — подчеркнул Бойченко.

Мариуполь был заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.