Кремль не считает военнопленными "приговоренных к смертной казни" британцев

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что британцы, которым вынесли "смертный приговор" сепаратисты так называемой "ДНР", не имеют права на статус военнопленных, сообщает Украинская правда.

"Вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане не военнопленные, а наемники".

Захарова сослалась на международное гуманитарное право, согласно положениям которого якобы британцы не являются "комбитантами", поэтому на них не может распространяться данный статус.

По ее словам, обращений, касающихся Эйдена Аслина и Шона Пиннера, от британской стороны в МИД России не поступало.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила "приговор" в отношении британцев.

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность вынесением "смертного приговора" иностранным гражданам и призвали РФ соблюдать нормы гуманитарного права.

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала вынесенные "смертные приговоры" фарсом, нарушающим Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

В Управлении ООН по правам человека подчеркнули, что незаконные судебные процессы над военнопленными можно приравнять к военным преступлениям.