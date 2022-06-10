Посол: Германия с начала года более чем в половину увеличила импорт из РФ
Германия, несмотря на войну в Украине, продолжает вести торговлю с Россией. С января по апрель импорт из РФ вырос на 60%, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.
"Это безумие. Несмотря на российскую захватническую войну, в январе-апреле 2022 года Германия увеличила импорт из России на 60%", - отметил дипломат.
За четыре месяца Берлин заплатил Москве почти 6 млрд евро. В то же время торговля Украины с Германией резко сократилась и упала на 11%.
Напомним, что Германия предоставит Украине до 3,5 млн евро для стабильной работы энергетической сферы.