Посол: Германия с начала года более чем в половину увеличила импорт из РФ

Посол: Германия с начала года более чем в половину увеличила импорт из РФ
Фото: germany.mfa.gov.ua

Германия, несмотря на войну в Украине, продолжает вести торговлю с Россией. С января по апрель импорт из РФ вырос на 60%, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Это безумие. Несмотря на российскую захватническую войну, в январе-апреле 2022 года Германия увеличила импорт из России на 60%", - отметил дипломат.

За четыре месяца Берлин заплатил Москве почти 6 млрд евро. В то же время торговля Украины с Германией резко сократилась и упала на 11%.

Напомним, что Германия предоставит Украине до 3,5 млн евро для стабильной работы энергетической сферы.

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