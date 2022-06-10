В Нидерландах состоялось последнее судебное заседание по сбитому над Донбассом MH17

В Нидерландах завершилось последнее судебное заседание по делу о гибели рейса "Малайзийских авиалиний", сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в Twitter Объединенной международной группы по уголовному расследованию MH17.

"Сегодня был последний день суда по MH17. Объявление приговора ожидается в ноябре или декабре 2022 года" , - отмечают в сообщении.

Today was the last day of the mh17 trial. The verdict is due in November or December 2022. The point of view of the prosecutors is read and seen here: https://t.co/HBs875P6tg (English and Dutch) #MH17criminalfiles #mh17 pic.twitter.com/I4fHWZYqct — JIT MH17 (@JITMH17) June 10, 2022

На заседаниях 9 и 10 июня в суде выступала защита одного из четырех обвиняемых – россиянина Олега Пулатова, пытаясь представить аргументы стороны обвинения.

Как сообщает NOS, Пулатов в финальном слове продолжал отрицать свою вину и настаивал, что и после семи лет расследования "до сих пор до конца не понятно, что произошло".

Рассмотрение дела в Окружном суде Гааги длится с марта 2020 года.

Параллельно с этими слушаниями Австралия и Нидерланды начали дело в Международной организации гражданской авиации (ICAO).