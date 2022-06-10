РосСМИ: Произошёл взрыв у офиса "главы ДНР" Пушилина

Российские СМИ сообщают, что в центре оккупированного Донецка возле администрации лидера террористов "ДНР" Дениса Пушилина произошло несколько взрывов, сообщает Украинская правда.

Информацию также подтвердил советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко. Он отметил, что взрыв прогремел через несколько дней после того, как Пушилин решил уволить так называемое "правительство" боевиков ОРДО.

"Три дня идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян. И здесь взрыв возле офиса Пушилина. Совпадение? Не думаю".