Ким: состоялся одиннадцатый обмен пленными между Украиной и Россией

В пятницу, 10 июня, состоялся одиннадцатый обмен пленными между Украиной и Россией, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Сегодня одиннадцатый был обмен благодаря координационному штабу работы с пленными" , — сообщил он во время видеообращения в Telegram.

Ким добавил, что в домой вернулся глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко.