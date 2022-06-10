Ким: состоялся одиннадцатый обмен пленными между Украиной и Россией
В пятницу, 10 июня, состоялся одиннадцатый обмен пленными между Украиной и Россией, сообщает Новое время.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Сегодня одиннадцатый был обмен благодаря координационному штабу работы с пленными", — сообщил он во время видеообращения в Telegram.
Ким добавил, что в домой вернулся глава Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко.
"Два месяца был в плену наш председатель Шевченковской ОТГ Олег Пилипенко, которого достали и вели переговоры очень долго. Поэтому до этого момента не хотел и не мог об этом говорить. Но сейчас он уже здесь", — сказал Ким.