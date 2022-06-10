Запорожская ОВА вводит комендантский час в оккупированных районах

Запорожская ОВА на ближайшие выходные вводит затяжной комендантский час в четырех оккупированных районах Запорожской области, сообщает Новое время.

Сообщается, что с учетом активных боевых действий и угрозы для безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы вводится комендантский час с 22:00 11 июня до 05:00 13 июня 2022 года.

Такой комендантский час вводится на территории следующих районов Запорожской области:

Васильевского

Бердянского

Мелитопольского

Пологовского

Отметим, во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах без спецпропусков.