NYT: годовая инфляция в США ускорилась до максимума за 40 лет

В мае инфляция в Соединенных Штатах ускорилась до 8,6% в годовом исчислении — это максимальные темпы роста с конца 1981 года, сообщает Новое время.

Об этом пишет The New Yourk Times.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен вырос на 1 процент — гораздо быстрее, чем в предыдущем месяце — и на 0,6 процента после исключения цен на продукты питания и топливо.

Как отмечает издание, потребителям становится все труднее позволить себе повседневные покупки, и это создает серьезную проблему для Федеральной резервной системы и Белого дома, поскольку они пытаются обеспечить сильную и стабильную экономику.

Отмечается, что общий уровень инфляции вырос до рекордных показателей с конца 1981 года, поскольку широкий спектр продуктов и услуг, включая арендную плату, бензин, подержанные автомобили и продукты питания, резко подорожал.

Как пишет NYT, эта ситуация создает проблемы для Байдена и демократов по мере приближения ноябрьских промежуточных выборов. Для Белого дома помощь в возвращении инфляции к более устойчивым темпам является их главным приоритетом, но это в основном ложится на ФРС.

"Экономисты предупреждают, что борьба с ростом инфляции может быть медленным и болезненным процессом. Срывы производства и доставки, связанные с пандемией, показали ранние признаки ослабления, но остаются ярко выраженными, удерживая дефицит таких продуктов, как автомобили и грузовики" , — пишет издание.

Также на рост цен цены на продукты питания и топливо влияет вторжение России в Украину и траектория их роста непредсказуема.

В то же время потребительский спрос остается высоким, поскольку он подкреплен сбережениями, накопленными во время пандемии, и быстро растущими заработными платами.

Ранее сообщалось, что в ЕЦБ заявили о планах повысить ставку в июле на 0,25 процентного пункта, и провести второе повышение в сентябре.