НАТО сомневается в способности России атаковать Швецию и Финляндию

НАТО считает, что у Российской Федерации нет намерений использовать военную агрессию против Швеции и Финляндии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ на саммите демократии в Копенгагене, пишет Sky News.

Заместитель генсека НАТО выступал через несколько часов после того, как президент РФ Владимир Путин якобы намекнул на амбиции касательно новых вторжений, чтобы расширить территорию России.

Джоанэ считает, что эти северные страны вряд ли будут мишенью России.

По его словам, НАТО не видит признаков того, что Москва имеет "способность или намерения быть военно-агрессивной против Швеции и Финляндии".

Кроме того, заместитель генсека уверен, что страны присоединятся к Альянсу, несмотря на возражения Турции.

Напомним, после объявления Финляндией и Швеции своих намерений вступить в НАТО РФ начала угрожать им ядерным оружием.

В то же время, НАТО не может дать гарантий России о неразмещении ядерного оружия в странах в случае их вступления в Альянс.