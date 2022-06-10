Генштаб: за Северодонецк идут бои, на Славянск оккупанты готовят наступление

Оккупанты готовятся к возобновлению наступления на Славянск, продолжаются бои за Северодонецк, над которым россияне пытаются установить полный контроль и заблокировать украинских военных, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.

На Славянском направлении подразделения противника ведут подготовку к возобновлению наступления на город Славянск. Враг обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Красная Поляна, Новая Дмитровка, Грушеваха и Дубровно.

На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк и создания условий для блокирования украинских подразделений. Бои продолжаются. Противник совершал обстрелы из артиллерии в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Тошковка, Золотое и Горное.

На Бахмутском направлении вражеская огневая активность фиксировалась недалеко от Нью-Йорка, Золотого, Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных действий не вели. Осуществили обстрелы с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Невельское, Марьинка, Орехов, Опытное и Новобахмутовка.

Враг нанес авиационные удары с применением самолетов Су-25 вблизи Марьинки и Красногоровки и вертолетов Ка-52 вблизи Новобахмутовки и Ми-8 в районе Александрополя. На Новопавловском направлении противник усилил группировку своих войск.

На Лиманском направлении враг активных боевых действий не вел. Продолжает закрепляться в районе Святогорска. Проводит мероприятия по продолжению наступления в направлении Лиман – Славянск. Совершил обстрел неподалеку от Дроновки и Серебрянки.

На Харьковском направлении противник пытается не допустить продвижения подразделений Сил обороны Украины в направлении государственной границы. Агрессор обстрелял украинские подразделения с целью сковывания их действий из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Харьков, Криничная, Гусаровка, Байрак и Чеполь.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону. Враг продолжает меры по усовершенствованию фортификационного оборудования второго и третьего рубежей обороны. Осуществляет меры маскировки.

На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

В акваториях Черного и Азовского морей враг сосредотачивает основные усилия на блокировке гражданского судоходства. В акватории Черного моря в готовности к применению находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр".

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

В Генштабе отметили, что подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника и устойчиво держать оборону по всем направлениям.