Премьер-министр: Косово планирует подать заявку на членство в ЕС

Частично признанное государство на Балканах Косово планирует подать заявку на получение статуса кандидата на вступление в ЕС. Сделает это уже в конце текущего года, сообщает Новое время.

Об этом сообщает EURACTIV.

"Мы будем продолжать наше стремление к статусу кандидата в члены ЕС, который мы планируем получить в конце этого года" , — заявил премьер-министр Косово Альбин Курти во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Стоит отметить, что такие члены ЕС, как Испания, Словакия, Румыния и Греция не признают независимости Косово.

12 мая Косово подало заявку на вступление в Совет Европы. Ее должны рассмотреть комитет министров и Парламентская ассамблея.

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали 110 стран мира, в частности, США и страны Европейского Союза. Сербия категорически отказывается признать независимость Косово. Украина также не признает независимость страны.

Согласно сербской Конституции, территория Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.