Ющенко: Украина никогда не простит россиян за зверства оккупантов

Третий президент Украины Виктор Ющенко уверен, что Украина никогда не простит россиян за зверства оккупантов в нашей стране, сообщает Деловая столица.

Об этом Ющенко написал на своей Facebook-странице.

"Сегодня Украина в огне и пылает с востока до запада, с юга до севера. Погибают наши дети, женщины, мужчины и самые достойные солдаты и солдатки мира. Наш враг — московская хунта, российский фашистский режим, "русский мир", который пошел оккупационной войной на мою мирную нацию и государство Украина" , — заявил третий президент Украины.

Ющенко заявил, что россияне — прокляты.

"Вам этого Украина никогда не простит! По крайней мере, сегодняшние поколения. Вы — прокляты! Вы не "освободители" — вы чума, палачи, которые приносят мучения на святую украинскую землю" , — эмоционально обратился он к ним.

Ющенко добавил, что россиян "никто не зовет и никто не хочет видеть ни в одном украинском доме, ни в одном украинском селе и городке".

"Вас сегодня может с радостью принять только сырая украинская земля. И она, кстати, это успешно делает уже более четырех столетий" , — обратился он к оккупантам.

"Наше будущее — без вас! Убежден, над вами будет жестокий человеческий и Божий суд. Гореть вам в аду. Это наилучшее и самое достойное место для вашего режима и тех, кто хочет быть орками этого режима. И дай Бог, чтобы это произошло как можно скорее. Слава Украине" , — подытожил третий президент Украины.

Напомним, в мае второй, третий и пятый президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко обратились к мировой общественности с просьбой о помощи в спасении жизни гражданских и военных с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе.