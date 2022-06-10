Китай пригрозил без колебаний начать войну против Тайваня

Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань объявит независимость, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Китая Вэй Фенхе во время встречи с американским коллегой Ллойдом Остином.

"В НОАК (Народно-освободительной армии Китая, - ред.) не будет другого выбора, кроме как бороться за любую цену и подавить любую попытку независимости Тайваня, защищая национальный суверенитет и территориальную целостность" , – отметил Вэй Фенхе.

По его словам, Тайвань - это Тайвань Китая. Он добавил, что использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не будет иметь успеха.

"Пекин разнесет вдребезги любой заговор о независимости Тайваня и решительно поддержит объединение родины" ,-отметил он.

Напомним, Китай предлагает своим гражданам денежное вознаграждение в размере 15 тысяч долларов за сообщения о людях, которые угрожают национальной безопасности.