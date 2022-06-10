Министр обороны Британии: Украина может вытеснить Россию с Донбасса

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина может вытеснить российских оккупантов с Донбасса, сообщает Новое время.

Фрагмент общения Уоллеса с Зеленским опубликовала пресс-служба главы украинского государства в Facebook.

"Я вижу много общего в нашей истории. Во-первых, гораздо более многочисленная армия противника, фашистский режим… Действительно, сейчас мы видим, что Украина способна вытеснить Россию с Донбасса. Мы видим, что режим, о котором я уже сказал, на границы коллапса — по крайней мере, в том, что касается военной мощи. Они [россияне] сейчас на грани истощения" , — сказал он.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время встречи Зеленский поблагодарил Уоллеса за поддержку со стороны британского правительства и подчеркнул, что Великобритания — настоящий друг Украины. Они обсудили первоочередные потребности Сил обороны Украины в тяжелом вооружении, безопасностные гарантии для нашей страны а также возможные пути разблокировки украинских портов.

Бен Уоллес прибыл в Киев в пятницу, 10 июня, и пообещал усилить помощь Украине для борьбы с российской агрессией.