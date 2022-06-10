В Сербии задержан бывший первый заместитель председателя СБУ – источники
В Сербии задержан бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Андрей Наумов по подозрению в отмывании средств, сообщает Украинская правда.
Об этом говорят источники "Украинской правды".
Пограничники остановили автомобиль BMW в пограничном пункте "Прешево", за рулем которого сидел 36-летний гражданин Германии Александр Акст. С ним в машине был Наумов.
После обыска в автомобиле полицейские обнаружили незадекларированные 607 990 евро, 124 924 доллара и два изумруда.
Обоих мужчин задержали сотрудники полиции города Ниш по подозрению в отмывании средств.
Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ с лета 2019 года по июль 2021 года.
Предыстория:
- Наумов выехал из Украины за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск в ночь на 24 февраля. Свою семью он эвакуировал из страны несколькими неделями раньше. Украинские правоохранители возбудили против него уголовное производство по подозрению в госизмене, а также провели обыски в конце марта в его квартирах, расположенных в элитных жилых комплексах Киева.
- 1 апреля президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что лишил Наумова звания генерала за "антигероизм".
- По данным источников "Украинской правды", украинское военно-политическое руководство не знало в первые недели войны, где находится глава СБУ Иван Баканов.
- В октябре 2020 года журналисты программы "Схемы" выяснили, что семья Наумова приобрела 3-комнатную квартиру в элитном жилом комплексе в центре Киева в четыре раза дешевле рыночных цен.
- В январе 2021 года в Киеве был задержан сотрудник СБУ Андрей Расюк, которого обвиняли в подготовке убийства "правой руки" Баканова - Наумова. Тогда в СБУ показали аудиозаписи прослушивания телефонных звонков бывшего заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, который, по версии следствия, заказал Расюку ликвидировать Наумова. На записях Нескоромный также восхваляет политику российского президента Владимира Путина. Впоследствии Расюк рассказал, что его пытали, чтобы он подписал все документы с обвинениями против него.