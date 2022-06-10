В Сербии задержан бывший первый заместитель председателя СБУ – источники

В Сербии задержан бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Андрей Наумов по подозрению в отмывании средств, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят источники "Украинской правды".

Пограничники остановили автомобиль BMW в пограничном пункте "Прешево", за рулем которого сидел 36-летний гражданин Германии Александр Акст. С ним в машине был Наумов.

После обыска в автомобиле полицейские обнаружили незадекларированные 607 990 евро, 124 924 доллара и два изумруда.

Обоих мужчин задержали сотрудники полиции города Ниш по подозрению в отмывании средств.

Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ с лета 2019 года по июль 2021 года.



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