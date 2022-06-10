Мэр Мелитополя: ВСУ отодвинули линию фронта на 5-7 километров от Запорожья

Мэр Мелитополя Иван Федоров уверен, что освобождение оккупированных рашистами украинских территорий состоится. Вооруженным Силам Украины удалось отодвинуть линию фронта на 5-7 километров от Запорожья, сообщает Деловая столица.

Об этом он рассказал в эфире общенационального информационного марафона в пятницу, 10 июня.

"За последние две недели где-то ВСУ отодвинули линию фронта на 5-7 километров от Запорожья. Так что деоккупация и города Мелитополя, и других временно оккупированных территорий будет. Именно такой дневной порядок ставят украинские защитники на ближайшее время" , — сказал Федоров.

Он добавил, что украинские военные освободили от оккупантов более 30 населенных пунктов на Херсонском направлении.

Как сообщалось, на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне устроили информационную блокаду и настраивают местных жителей против Украины.