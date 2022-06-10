В ЦПД сообщили, что вручение повесток на улице абсолютно законно
Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает, что вручение повесток на улице абсолютно законно, сообщает Новое время.
"Во время общей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства, работы, но и на улицах или на блокпостах. Такой формат не противоречит закону", — говорится в сообщении ЦПД в Facebook.
Отмечается, что вручение повестки не означает мобилизацию. В повестке определяется дата и время прибытия в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии, для проверки данных гражданина и определения его пригодности к службе.
"За неявку в военкомат без уважительных причин предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 1700 до 3400 грн, а за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации грозит уголовная ответственность от 3 до 5 лет", — добавили в ЦПД.