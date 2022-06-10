ОВА: РФ обстреляла Сумскую область, есть погибший

Весь дель российские оккупанты обстреливают громады Сумской области из ствольной артиллерии и минометов. Так, утром по территории Эсманской громады с территории России враг открыл огонь из минометов, 10 прилетов. Разрушений и жертв нет, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Около 13 часов по территории Краснопольской громады враг начал артобстрел из тяжелой артиллерии. В результате ударов от полученных при обстреле ранений один человек скончался. Также вечером зафиксировано 18 ударов по Великописаревской громаде. Разрушений и жертв не зафиксировано.