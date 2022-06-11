РФ использует голод в качестве оружия – министр сельского хозяйства ФРГ

Длительной блокировкой украинских портов Россия намеренно превращает голод в оружие. Об этом заявил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Это особенно отвратительная война, в которой участвует Россия" , — сказал Оздемир во время визита в Киев в пятницу.

Немецкий министр также обсудил с украинскими экономистами альтернативные способы экспорта зерна из Украины.

По данным ООН, война России против Украины может привести к голоду 49 миллионов человек из-за ее разрушительного воздействия на мировые запасы продовольствия и рост цен.