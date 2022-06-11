РФ захотела обсудить с США новый договор по ядерной безопасности

Посол России в США Анатолий Антонов предложил Вашингтону приступить к переговорам по разработке договора, который придет на смену СНВ-3. Госдеп ранее говорил о заинтересованности в продлении договора после 2026 года, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Он предложил начать "работать над тем, что придет на замену".

"Через несколько лет - в 2026 году - он (договор) истечет. Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет" , - сказал Антонов.

Помощник госсекретаря США Мэллори Стюарт в начале июня заявила, что США хотят "сохранить после 2026 года лимиты на российские системы, покрываемые СНВ-3". Она отмечала, что Вашингтон хочет "ограничить новые типы ядерных систем, которые разрабатывает Россия".

Отметим, договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году в Праге, а вступил в силу в феврале 2011 года. Соглашение предусматривает уменьшение количества ядерных боевых зарядов обеими странами до 1550. Число межконтинентальных ракет, а также снарядов на подлодках и стратегических бомбардировщиках не должно превышать 700.