Министр обороны США призвал остановить Россию
Министр обороны США Ллойд Остин обратился к международному сообществу с призывом объединить усилия в ответ на агрессию РФ против Украины и попытки Кремля подорвать мировой порядок, сообщает Укринформ.
Об этом Остин заявил на международной конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
"Вторжение России в Украину – это то, что происходит, когда угнетатели презирают правила, защищающие нас всех. Так происходит, когда большие государства решают, что их имперские аппетиты важнее прав их мирных соседей", - сказал глава Пентагона.
Он подчеркнул, что Россия уничтожает мировой порядок, основанный на правилах. И если не вмешаться, это приведет к образованию мира, наполненного хаосом, в котором никто из цивилизованных стран не хотел бы оказаться.
"Используем этот момент, чтобы объединиться для общей цели. Используем этот момент для укрепления международного порядка, основанного на правилах", - призвал Ллойд Остин, подчеркнув, что это вопрос будущего, в котором все стремятся существовать безопасно.