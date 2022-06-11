Министр обороны США призвал остановить Россию

Министр обороны США Ллойд Остин обратился к международному сообществу с призывом объединить усилия в ответ на агрессию РФ против Украины и попытки Кремля подорвать мировой порядок, сообщает Укринформ.

Об этом Остин заявил на международной конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Вторжение России в Украину – это то, что происходит, когда угнетатели презирают правила, защищающие нас всех. Так происходит, когда большие государства решают, что их имперские аппетиты важнее прав их мирных соседей" , - сказал глава Пентагона.



Он подчеркнул, что Россия уничтожает мировой порядок, основанный на правилах. И если не вмешаться, это приведет к образованию мира, наполненного хаосом, в котором никто из цивилизованных стран не хотел бы оказаться.