Урожай-2022: сколько Украина соберет пшеницы

Урожай пшеницы Украины в 2022 году составит около 20 млн тонн, что значительно меньше, чем в прошлом году (32,2 млн тонн). Но этого более чем достаточно для внутреннего потребления, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявила Елизавета Малышко, ведущий эксперт компании "УкрАгроКонсалт".

"Урожай пшеницы где-то 20 млн тонн, потребление внутреннее будет около 7,5 млн тонн" , - сказала она.

По ее словам, в эту цифру входят также семена, фураж.

"Если говорить о внутреннем потреблении, то конечно, оно сократится в сравнении с прошлогодним за счет многих факторов" , - отметила эксперт.

Кроме того, Украина входит в этот сезон с очень большими остатками прошлого года из-за того, что заблокированы порты и экспортный поток меньше, чем он должен быть.

"Где-то 5 млн тонн остатков только пшеницы будет до начала уборки нового урожая" , - добавила Малышко.

"То есть экспортный потенциал у нас очень большой, хотя пока неясно, насколько он будет реализован" , - сказала она.

Напомним, Украина в этом году из-за войны потеряет четверть уборочных площадей зерновых. Урожай сократится примерно на треть - до 55 млн тонн.