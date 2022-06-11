Вилкул: оккупанты обстреляли Криворожский район, двое раненых

В Криворожском районе оккупационные войска ударили с артиллерии по двум громадам – Зеленодольской и Широковской, два человека раненых, сообщает Украинская правда.

Об этом заявили глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В результате вражеских обстрелов н.п. Степовое Широковской ОТГ разрушено несколько домов. Один раненый - гражданский мужчина 1980 г.р.

Зеленодольская ОТГ, Велика Костромка – обстрелы "Ураганами". Разрушения – Дом культуры, сельрада, частные дома и газопровод. Один раненный 1951 г.р" , – заявил Вилкул.

По словам Вилкула, все раненые эвакуированы в больницы, им оказывается помощь.

Резниченко уточнил, что повреждены дома, старостат, дом культуры.

Село Большая Костромка на данный момент без света и газа.