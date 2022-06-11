Вилкул: оккупанты обстреляли Криворожский район, двое раненых
В Криворожском районе оккупационные войска ударили с артиллерии по двум громадам – Зеленодольской и Широковской, два человека раненых, сообщает Украинская правда.
Об этом заявили глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул и глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"В результате вражеских обстрелов н.п. Степовое Широковской ОТГ разрушено несколько домов. Один раненый - гражданский мужчина 1980 г.р.
Зеленодольская ОТГ, Велика Костромка – обстрелы "Ураганами". Разрушения – Дом культуры, сельрада, частные дома и газопровод. Один раненный 1951 г.р", – заявил Вилкул.
По словам Вилкула, все раненые эвакуированы в больницы, им оказывается помощь.
Резниченко уточнил, что повреждены дома, старостат, дом культуры.
Село Большая Костромка на данный момент без света и газа.