Луганская ОВА: россияне вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк

В Луганской области российские военные обстреляли Врубовку из огнеметной системы. Многие дома выгорели, информация о количестве жертв уточняется, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он рассказал, что оккупанты продолжают штурм Северодонецка и вошли в Орехово. В результате их атак в Рубежном и Попасной не осталось уцелевших объектов. То же, по словам Гайдая, РФ делает и с Лисичанском и Северодонецком, уничтожая заводы.

Главы Луганской ОВА сообщил, что ситуация в Северодонецке стабильно сложна — большую часть города контролируют российские военные. Он рассказал, что россияне попытались провести "совещание" в Доме химиков, однако "что-то пошло не так, есть много погибших". Возможность поставлять в областной центр резервы и оружие есть, подчеркнул Гайдай.

10 июня российская армия повредила железнодорожное депо, до этого — несколько промышленных цехов. Также зафиксировали попадания в здание кирпичного и исследовательского заводов. За сутки враг атаковал ряд населенных пунктов. Гайдай сообщил, что частичных или полных разрушений жилищного фонда очень много.

В Лисичанске вражеские снаряды попали на территорию стеклозавода, обстрелы РФ повредили школу и кулинарный лицей. В течение последних дней в больницы Днепра и Львова доставили пятерых раненых жителей города.