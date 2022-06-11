Зеленский ответил на петицию о выезде из Украины мужчин

Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию об отмене запрета на выезд за границу мужчинам призывного возраста напомнил, что по закону защита суверенитета Украины является обязанностью граждан, и что права и свободы человека могут быть ограничены во время военного положения, сообщает Украинская правда.

"Как президент Украины – гарант государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина… отмечаю, что согласно статье 17 Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности государства – дело всего Украинского народа.

Согласно статье 65 Основного ﻿ закона Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины" , – говорится в ответе на петицию.

Президент также отметил, что, согласно Конституции, право граждан свободно покидать территорию Украины может ограничиваться в условиях военного или чрезвычайного положения.

По словам Зеленского, ограничения, предусмотренные указом от 24 февраля о введении военного положения в Украине, планируется отменить после завершения действия военного положения.

Президент также напомнил, что правила пересечения госграницы Украины устанавливаются Кабмином, в том числе и на период действия военного положения.

Относительно поднятого в петиции вопроса о введении приоритета призыва во время мобилизации добровольцев Зеленский отметил, что организационное руководство мобилизацией в Украине в соответствии с законом осуществляет правительство.

Президент сообщил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать озвученные в электронной петиции предложения.