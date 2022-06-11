В Генштабе ВСУ сообщили о потерях войск РФ

В Генштабе ВСУ сообщили о потерях войск РФ
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине с начала вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.06 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 32050 (+150) человек ликвидировано,
  • танков – 1419 (+10),
  • боевых бронированных машин – 3466 (+16),
  • артиллерийских систем – 712,
  • РСЗО – 222,
  • средств ПВО – 97,
  • самолетов – 212,
  • вертолетов – 178,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 (+7),
  • крылатых ракет – 125,
  • кораблей / катеров – 13,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2448 (+10),
  • специальной техники – 54.

Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях, отметили в Генштабе.

Данные уточняются.

Новости

Популярные темы форума

analytics