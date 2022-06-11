В Генштабе ВСУ сообщили о потерях войск РФ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине с начала вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 32050 (+150) человек ликвидировано,

танков – 1419 (+10),

боевых бронированных машин – 3466 (+16),

артиллерийских систем – 712,

РСЗО – 222,

средств ПВО – 97,

самолетов – 212,

вертолетов – 178,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 (+7),

крылатых ракет – 125,

кораблей / катеров – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2448 (+10),

специальной техники – 54.

Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях, отметили в Генштабе.

Данные уточняются.