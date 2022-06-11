В Генштабе ВСУ сообщили о потерях войск РФ
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине с начала вторжения.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.06 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 32050 (+150) человек ликвидировано,
- танков – 1419 (+10),
- боевых бронированных машин – 3466 (+16),
- артиллерийских систем – 712,
- РСЗО – 222,
- средств ПВО – 97,
- самолетов – 212,
- вертолетов – 178,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 (+7),
- крылатых ракет – 125,
- кораблей / катеров – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2448 (+10),
- специальной техники – 54.
Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях, отметили в Генштабе.
Данные уточняются.