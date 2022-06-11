Байден: Зеленский не хотел слышать предупреждения о вторжении

Президент США Джо Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отвергал его предупреждения о том, что Россия вторгнется в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом Байден сказал в пятницу во время политического сбора средств в Лос-Анджелесе.

"Я знаю, что многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и мы имели данные для подтверждения, что он (Путин. – Ред.) собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, и много людей тоже" , - сказал президент Джо Байден.

Он признал, что возможность полномасштабного вторжения президента России Владимира Путина могла казаться надуманной.

"Я понимаю, почему они не хотели этого слышать, но он вошел" , – сказал президент США.

Байден обвинил Путина в "попытке уничтожить культуру, не только нацию, но и культуру" Украины, и сказал, что российский лидер считает столицу Украины "престолом матушки-России".

Соединенные Штаты начали поднимать тревогу из-за подготовки России к вторжению в Украину за многие недели до того, как Путин объявил о "спецоперации" 24 февраля. 18 февраля Байден заявил, что Путин принял решение напасть на Украину.