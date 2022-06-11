Президент Еврокомиссии прибыла в Украину – встретится с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня прибыла с визитом в Киев. Она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении президента ЕК в Twitter.

"С президентом Зеленским я подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути", - написала она.

Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия объявит свои выводы относительно статуса кандидата для Украины в следующую пятницу, 17 июня.

Добавим, Европейский парламент уже рекомендовал предоставить Украине этот статус.

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