Президент Еврокомиссии прибыла в Украину – встретится с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня прибыла с визитом в Киев. Она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении президента ЕК в Twitter.

"С президентом Зеленским я подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути" , - написала она.

Good to be back in Kyiv. With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path. Европа с вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия объявит свои выводы относительно статуса кандидата для Украины в следующую пятницу, 17 июня.

Добавим, Европейский парламент уже рекомендовал предоставить Украине этот статус.