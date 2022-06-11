СБУ заявила о разоблачении агента РФ: планировал корректировать огонь по Днепру

Служба безопасности Украины заявляет об обезвреживании российского агента, планировавшего корректировать ракетные обстрелы Днепра, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"В Днепре задержан российский агент, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи.

Эти разведданные он передавал оккупантам в виде видеоматериалов с привязкой к местности и подробным описанием построек и прилегающей территории. Также мужчина производил видеосъемку перемещения украинских военных подразделений" , – заявил он.

В спецслужбе отмечают, что "связным" агента в РФ был один из прокремлевских блоггеров, у которого более 300 тысяч подписчиков (по данным источника "УП" – блоггер с ником "Петя Первый"). Разоблаченный агент обращался к нему за содействием в назначении на "должность" в оккупационной администрации в случае захвата региона.

В ходе обысков по месту нахождения злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи, которые тот использовал для коммуникации с представителем спецслужб России.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, для возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.