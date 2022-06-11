Шмыгаль: Германия может сыграть важную роль в восстановлении Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль в разговоре с министром по вопросам продовольствия и сельского хозяйства Германии заявил, что рассчитывает на то, что Германия всесторонне присоединится к восстановлению Украины, сообщает Экономическая правда.

"Рассказал о новой экономической стратегии Украины, которая состоит из ряда программ, в частности, поддержки перерабатывающей и аграрной промышленности. Предоставление грантов малым и средним предпринимателям на развитие этих отраслей стало бы сильным толчком украинской экономики" , - сказал он.

Шмыгаль добавил, что Украина может внести существенный вклад в экономическое развитие Европы, гарантировать европейскую продовольственную безопасность, способствовать ускорению "зеленого" перехода и цифровизации Европы.