Кабмин утвердил порядок выплат пенсий на оккупированных территориях

Кабинет министров нормировал вопрос выплат пенсии и других социальных выплат на территориях, где не проводится деятельность "Ощадбанка" и других банковских учреждений, сообщает UBR.

Речь идет о выплатах в пределах территориальных общин, которые расположены в районе проведения боевых действий или находятся во временной оккупации.

Жителям таких территорий пенсии и соцвыплаты выплаты будут производиться через "Укрпочту" с учетом технической возможности и приоритетности обеспечения безопасности жизни и здоровья работников и клиентов.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании 10 июня.