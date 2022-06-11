Президент Польши хочет увеличить войск НАТО на восточном фланге

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хочет, чтобы НАТО увеличило количество войск США на восточном фланге на фоне вторжения РФ в Украину, сообщает Новое время.

Об этом он сказал после саммита Бухарестской девятки в пятницу.

Дуда хочет, чтобы расширенное передовое присутствие Альянса распространили на более восточные государства, такие как Болгария, Венгрия и Словакия, а такая схема превратилась в усиленную передовую оборону.

"Другими словами, чтобы численность войск НАТО, дислоцированных в разных странах восточного фланга, была значительно увеличена. Мы также надеемся, что Соединенные Штаты увеличат свое присутствие в нашей части Европы" , — сказал польский президент.

Кроме того, он подчеркнул, что НАТО должен прежде всего поддержать Украину и ее обороноспособность и разработать "стратегию сдерживания империализма Путина". По итогам встречи лидеры Бухарестской девятки приняли совместную декларацию, в которой осудили агрессию РФ против Украины и подтвердили свою приверженность защищать "каждый дюйм территории НАТО".