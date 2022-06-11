Президент Сербии поспорил с Шольцом из-за Косово

На пресс-конференции в пятницу вечером между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Сербии Александром Вучичем возник спор, в ходе которого лидеры двух стран не согласились не только по поводу санкций против России, но и по признанию Косово независимым государством, сообщает Европейская правда.

Ранее в пятницу Шольц заявил во время визита в столицу Косово Приштину, что и Косово, и Сербия могут стать членами ЕС только в том случае, если они признают друг друга независимыми государствами.

Комментируя высказывания Шольца, Вучич подверг критике канцлера Германии.

"Чтобы вы поняли: мы не реагируем на давление таким образом, что кто-то угрожает нам, и тогда вы должны что-то делать. То, что было сказано о взаимном признании, также является для нас неожиданностью. Мы пока не слышали об этом ни от кого в Европе" , - сказал президент Сербии.

Шольц ответил ему, что "наш взгляд на проблему Косово не новый". Он заявил, очевидно, что страны, желающие вступить в ЕС, должны признать друг друга.

Шольц считается союзником западнобалканских стран в их стремлении стать членами ЕС. По-видимому, понимая это, Вучич попытался добавить несколько дружеских слов.

"Мы полностью доверяем словам канцлера Шольца, когда речь идет о том, что он действительно придает большое значение присоединению государств Западных Балкан. Я знаю, что канцлер Шольц очень серьезно относится к этому" , - сказал он.

Между тем другой спорный вопрос, возникший между лидерами, касается антироссийских санкций.

Шольц потребовал от Вучича, чтобы его страна присоединилась к санкциям, введенным в связи с войной России против Украины, если она хочет вступить в ЕС.